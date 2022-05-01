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Память погибшего на Украине Арсения Воробьева увековечили в граффити в Уфе

1 мая 14:00
Фото: телеграм-канал "Подслушано в Башкирии"
Фото масштабного портрета 20-летнего Воробьева на стене здания вуза появилось в телеграм-каналах 1 мая.

Огромный портрет российского солдата из Уфы погибшего в ходе проведения спецоперации на Украине теперь украшает одну из стен филиала Волжского университета водного транспорта расположенного в уфимском Затоне, который является альма-матер погибшего парня. Он окончил его в 2021 году, после чего и решил отдать свой воинский долг.

О гибели Арсения Воробьева стало известно еще в конце марта нынешнего года, прощание с ним проходило в стенах филиала вуза. Теперь стены высшего учебного заведения примут и печальную, хоть и торжественную церемонию открытия граффити-мемориала погибшему парню, которое, как сообщает телеграм-канал, состоится после завершения первой половины майских праздников, в первый рабочий день месяца — 5 мая.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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