Рынок России в условиях санкций стал океаном возможностей, в котором можно утонуть

Производство в России быстро сворачивается, при этом импорт не компенсирует дефицит товаров. Запад поставки резко сократил, а Азия не может удовлетворить спрос из-за проблем с логистикой. По мнению независимого аналитика Дмитрия Милина, перед людьми, готовыми к тяжёлому труду, сейчас открываются большие возможности.
По его словам, рынок России вдруг превратился в новый незанятый рынок без конкуренции, живущий по собственным правилам.
— Сейчас образуется лавинообразный спрос практически на все, что запретили к поставкам в Россию — от сырья, запчастей и компонентов до готовых изделий. Плохая новость в том, что баланс цена-качество сместится не в лучшую сторону, и эта плата неизбежна.
Эксперт подчеркивает, что за сложившуюся ситуацию с санкциями в любом случае придется платить потребителю, при этом уже состоявшийся рост цен — только начало: инфляция будет ускоряться, а доходы — падать, из-за чего покупать подорожавшие импортзамещающие товары будет все тяжелее.
— Единственный и естественный наш враг в процессе восстановления нашей экономики — это наше государство в лице проворовавшихся безответственных и завравшихся чиновников, — считает Дмитрий Милин.