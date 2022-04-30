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Рынок России в условиях санкций стал океаном возможностей, в котором можно утонуть

30 апреля 16:00
Фото: 1MI
Более 750 зарубежных компаний заявили об уходе из страны, многие сотрудники либо оказываются уволены, либо отправляются в оплачиваемый отпуск (надолго ли?). Одни видят в этом перспективу, другие прогнозируют скорое обрушение российской экономики.

Производство в России быстро сворачивается, при этом импорт не компенсирует дефицит товаров. Запад поставки резко сократил, а Азия не может удовлетворить спрос из-за проблем с логистикой. По мнению независимого аналитика Дмитрия Милина, перед людьми, готовыми к тяжёлому труду, сейчас открываются большие возможности.

По его словам, рынок России вдруг превратился в новый незанятый рынок без конкуренции, живущий по собственным правилам.

— Сейчас образуется лавинообразный спрос практически на все, что запретили к поставкам в Россию — от сырья, запчастей и компонентов до готовых изделий. Плохая новость в том, что баланс цена-качество сместится не в лучшую сторону, и эта плата неизбежна.

Эксперт подчеркивает, что за сложившуюся ситуацию с санкциями в любом случае придется платить потребителю, при этом уже состоявшийся рост цен — только начало: инфляция будет ускоряться, а доходы — падать, из-за чего покупать подорожавшие импортзамещающие товары будет все тяжелее.

— Единственный и естественный наш враг в процессе восстановления нашей экономики — это наше государство в лице проворовавшихся безответственных и завравшихся чиновников, — считает Дмитрий Милин.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Новости#Бизнес#Экономика#Андрей Королев
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