Рынок России в условиях санкций стал океаном возможностей, в котором можно утонуть

— Сейчас образуется лавинообразный спрос практически на все, что запретили к поставкам в Россию — от сырья, запчастей и компонентов до готовых изделий. Плохая новость в том, что баланс цена-качество сместится не в лучшую сторону, и эта плата неизбежна.