От сердца к сердцу мост: санкции угрожают сломать индустрию донорства в России

Органичения, введённые для платежных систем и для авиарейсов, сейчас делают невозможной быструю транспортировку трансплантатов — нужно иметь в виду, что их пригодность к пересадке очень быстро истекает. То же касается и пациентов, которые хотят выехать на соответствующую операцию за границу. Стоит отметить, что оборудование для консервации крови и производства лекарств из ее компонентов тоже по большей части производится за рубежом — в России крайне мало нужных для этого лабораторий.