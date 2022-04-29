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В Уфе подрядчиком строительства улицы Рыленко за 1,1 миллиарда стал «Башкиравтодор»

29 апреля 16:24
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Ремонтом участка дороги от улицы Бельская до улицы Сочинская займётся известная дорожно-строительная компания из Уфы, следует из данных на портале госзакупок

В Уфе определили подрядчика для выполнения ремонта на улице Пугачева. Информация об этом была обнародована на портале госзакупок.

Сообщается, что строительно-ремонтными работами на участке от улицы Бельская до улицы Сочинская будет заниматься компания «Башкиравтодор». Наряду с этим подрядчику также предстоит разработать рабочую документацию объекта.

Стоимость проекта, как следует из данных на портале госзакупок, составила 1 196 742 522,78 рубля.

Напомним, ранее стало известно, что на разработку проектной документации Южного объезда в столице республики выделят свыше 357 миллионов рублей.

Также ранее стало известно, что на ремонт старого Бельского моста выделят свыше 4 миллиардов рублей. Об ужасающем состоянии одной из городских достопримечательностей активно начали говорить в январе этого года. Тогда в городской мэрии показали фотографии «внутренностей» моста, сообщив, что он изношен на 60%. О том, каким был старый Бельский мост и что раньше располагалось на его месте, Mkset рассказывал здесь.

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