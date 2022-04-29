В Уфе подрядчиком строительства улицы Рыленко за 1,1 миллиарда стал «Башкиравтодор»

В Уфе определили подрядчика для выполнения ремонта на улице Пугачева. Информация об этом была обнародована на портале госзакупок.
Сообщается, что строительно-ремонтными работами на участке от улицы Бельская до улицы Сочинская будет заниматься компания «Башкиравтодор». Наряду с этим подрядчику также предстоит разработать рабочую документацию объекта.
Стоимость проекта, как следует из данных на портале госзакупок, составила 1 196 742 522,78 рубля.
Напомним, ранее стало известно, что на разработку проектной документации Южного объезда в столице республики выделят свыше 357 миллионов рублей.
Также ранее стало известно, что на ремонт старого Бельского моста выделят свыше 4 миллиардов рублей. Об ужасающем состоянии одной из городских достопримечательностей активно начали говорить в январе этого года. Тогда в городской мэрии показали фотографии «внутренностей» моста, сообщив, что он изношен на 60%. О том, каким был старый Бельский мост и что раньше располагалось на его месте, Mkset рассказывал здесь.