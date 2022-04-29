В ТПП РФ состоялся форум «Интеллектуальная собственность XXI век»

Президент ТПП Сергей Катырин сообщил, что патентные ведомства Европы и США на время прервали сотрудничество с Роспатентом, что неблагоприятно отразилось и на российских работодателях, и на иностранных. Он пояснил, что в качестве ответной меры Минюст Российской Федерации утвердил приказ о параллельном импорте по определенной номенклатуре для ряда компаний, которые остались работать в нашей стране. И это, по мнению Катырина, представляет проблему, так как может привести к уходу из России зарубежных компаний, которые хотели бы здесь работать.
Участники конференции предположили, что поддержать отечественный бизнес помогут упрощение процедуры регистрации лицензионных соглашений по товарным знакам, отмена налога на добавленную стоимость (НДС) в отношении подрядных работ, уменьшение пошлины для производителей социально значимых товаров в два раза и др. Как отметил вице-президент Торгово-промышленной палаты Вадим Чубаров, хорошим вариантом также будет ввод так называемых патентных каникул сроком на три года.
А председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова рассказала, что наблюдающийся в последнее время рост количества споров по вопросам интеллектуальных прав можно рассматривать как хороший показатель, поскольку это связано с ростом доверия к судебной системе. Одновременно с этим она подчеркнула, что нередко рассматриваемые споры связаны с вбросом исков правообладателями о взыскании компенсации на небольшие суммы. Делается это, по словам Новоселовой, для того, чтобы данные дела рассматривались по упрощенной процедуре, и в нынешнем году региональные суды сообщают о таких вбросах - по семьсот исков одновременно.
Отмечается, что все прозвучавшие на форуме инициативы будут направлены во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, Совет Федерации и иные органы государственной власти.