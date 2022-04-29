В Башкирии уволили главврача скандально известной Ишимбайской ЦРБ Валерия Шапочкина

Уже 5 февраля руководство больницы уволило трех фельдшеров «скорой», в частности, были уволены Рамиль Разяпов, Вера Высогорец и Альбина Абдрахманова. Известно, что женщины были уволены прогул в свой выходной день. Все дело в том, что за день до этого главврач составил приказ о привлечении сотрудниц к работе за двойную оплату по производственной необходимости, однако приказ был направлен Почтой России и своевременно Высогорец и Абдрахманова с ним ознакомиться не успели. Между тем, Рамиль Разяпов, был уволен в связи с тем, что выезжал на вызовы в ночную смену без дефибриллятора. Так, мужчина был готов написать объяснительную, однако вместо этого руководство больницы, по словам самого фельдшера, ознакомили его с заранее заготовленным приказом об увольнении.