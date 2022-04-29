В Башкирии нашли убийцу 11-летнего ребенка, пропавшего 21 год назад

В день, когда мальчик вернулся от дедушки, она позвала его на прогулку в лес. В лесополосе мать задушила ребенка поясом от халата, который ей дал гражданский супруг, а затем закопала тело. Велосипед и обувь сына она бросила недалеко от места преступления, а пояс и халат сожгла.