В Башкирии 1 сентября откроется школа креативных индустрий

В школе будут работать четыре студии: анимации и 3D-графики, звукорежиссуры и звукового дизайна, современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства.
Научиться премудростям творческих профессий в школе смогут школьники 12 — 17 лет. 1 сентября 2022 года стартует первый поток, на котором будут обучаться до 80 человек.
На создание школы креативных индустрий в Стерлитамаке выделяют более 46 млн рублей, 39 из которых поступают из федерального бюджета.
Всего в этом году в России появится 32 ШКИ, сообщила на Балтийском культурном форуме замглавы Минкультуры РФ Ольга Ярилова. Она добавила, что к 2024 году количество таких школ увеличится до 86.
Основными направлениями в них будут звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR. Обучение займет не менее двух лет.
Особенность школ креативных индустрий в том, что раньше бесплатное обучение по этим направлениям могли пройти только студенты колледжей и вузов. В ШКИ оно станет доступно для школьников-подростков.
Кроме Башкирии, учреждения появятся в Самарской, Оренбургской, Владимирской, Курской областях, Бурятии, Калмыкии и других регионах России. Субсидии из федерального бюджета позволят этим регионам закупить, доставить и смонтировать специализированное оборудование и сценические конструкции. Остальные мероприятия финансируются из средств субъекта и образовательной организации.
Школы креативных индустрий создаются благодаря федеральному проекту «Придумано в России», который отвечает задачам нацпроекта «Культура».