«Школа инструктора» начала работу в башкирском селе Месягутово

В Доме пионеров и школьников с. Месягутово состоялась первая встреча лидеров-активистов РДШ Дуванского района, в рамках проекта «Школа инструктора». Целью мероприятия, которое осуществляется благодаря нацпроекту Образование, является популяризация деятельности Российского движения школьников, создание и развитие системы «Наставничества» в детско-юношеской среде, стимулирование интереса подрастающего поколения к решению актуальных проблем местного сообщества, дальнейшего развития и поддержки детского общественного движения района, выявление и развитие творческого потенциала и лидерских качеств подрастающего поколения.