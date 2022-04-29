Преподаватель ГИТИСа оценила таланты школьников Башкирии на всероссийском конкурсе

— Абитуриенты со всего Поволжья получили непростой, но интересный опыт, а лучшие прошли сразу на второй тур на актерский факультет. В числе победителей прошлых сезонов у нас уже были школьники из Мелеуза, Белорецка, Уфы и других городов. Хочу пожелать всем ребятам, у которых сейчас что-то не получилось — не отчаиваться. Участвуйте в онлайн-конкурсе проекта «Поколение М», который выступает базой для прохождения первого тура творческих испытаний. Если вам от 15 до 18 лет, снимите на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении, а запись загрузите до 31 мая на сайт проекта. Автору лучшей работы будет зачтено прохождение первого тура прослушиваний, — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.