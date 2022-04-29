Мордовские биопрепараты применяют уже в 11 регионах России

«Сельхозпроизводители могут зарабатывать дополнительно в среднем 5,5 тысячи рублей с одного гектара по сравнению с участками, обрабатываемыми традиционными методами, - пояснил эксперт. - В этом году мы значительно расширим географию присутствия наших биопрепаратов. На сегодняшний день мы работаем с 11 регионами Европейской России: это шесть регионов Поволжья, Воронежская и Липецкая области, Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкарская Республика».