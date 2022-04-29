Минеева назвала гранты хорошей поддержкой для отрасли общественного питания

Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров сообщил о планах компании направить дополнительные заявки, чтобы открыть еще шесть-семь заведений в скором времени. В целом уже можно говорить об открытии 15 - 20 ресторанов. Для этого программу должны продлить до начала 2023 года. За два-три года сеть «Теремок» готова расшириться, запустив 200 - 300 ресторанов по всей Российской Федерации.