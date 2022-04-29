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Известный певец из Башкирии стал звездой рекламы таблеток для похудения

29 апреля 12:50
Фото: Ришат Тухватуллин/ VK
О том, как артист без своего ведома оказался в рекламе БАДов, сам Тухватуллин рассказал в соцсетях

Популярный певец башкирской эстрады Ришат Тухватуллин пострадал от действий мошенников — злоумышленники разместили его фото в рекламе БАДов для похудения. Об этом музыкант рассказал в соцсетях.

В рекламном буклете в разделе отзывов на товары разместили историю некого Бориса из города Екатеринбург. Под фотографией молодого человека идёт рассказ о его безрезультатных попытках похудеть и заняться спортом, а также чудодейственном средстве, благодаря которому так называемому Борису удалось похудеть на 21 килограмм.

Фото: соцсети

Однако мужчиной, изображенном на фото оказался никакой не Борис, а заслуженный артист республики Ришат Тухватуллин. Музыкант рассказал подписчикам, что видел всякое, но с таким столкнулся впервые, при этом отметив, что никогда не страдал от лишнего веса, а также поиронизировал над ситуацией.

«Так-то я действительно сбросил 10 кг, но не из-за их препарата. Каких только людей нет, шарлатанов. От Бориса вам привет», — написал Ришат Тухватуллин.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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