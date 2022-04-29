Известный певец из Башкирии стал звездой рекламы таблеток для похудения

Однако мужчиной, изображенном на фото оказался никакой не Борис, а заслуженный артист республики Ришат Тухватуллин. Музыкант рассказал подписчикам, что видел всякое, но с таким столкнулся впервые, при этом отметив, что никогда не страдал от лишнего веса, а также поиронизировал над ситуацией.