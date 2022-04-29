Газпромбанк Автолизинг предлагает кроссоверы Chery и EXEED на эксклюзивных условиях

Газпромбанк Автолизинг предлагает эксклюзивные условия по приобретению автомобилей обеих марок. Так, яркий «умный» городской 7-местный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro, доступный по рекомендованной розничной цене 3 219 900 руб., за счет суммарной скидки от производителя и лизинговой компании в размере до 21% можно приобрести с минимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет предприятия – всего 33 728 руб. Для этого необходимо внести аванс в размере 49% (для Chery минимальный первый взнос составляет 5% от стоимости предмета лизинга) и оформить договор сроком на 5 лет.