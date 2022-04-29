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Десять стран потребовали от ЕК разъяснений по поводу оплаты газа рублями

29 апреля 13:40
Фото: pxhere.com
Группа стран Евросоюза обратилась в Еврокомиссию за разъяснениями позиции относительно оплаты газа рублями, так как в нынешнем документе слишком размытые формулировки.

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Еврокомиссию обратились Дания, Финляндия, Латвия, Греция, Австрия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Болгария, а также Польша, пишет RT.

При этом Польша считает, что действующая интерпретация российских условий Еврокомиссией может вызвать разногласия внутри ЕС.

Страны, которые обратились, считают, что текущая позиция Еврокомиссии позволяет обходными путями выполнить российские требования по оплате газа в рублях.

По данным источника агентства, ЕК согласилась уточнить формулировки.

До этого российская компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа болгарскому «Булгаргазу», а также польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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