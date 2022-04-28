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Власти Уфы отдали под застройку исторический квартал у Монумента дружбы

28 апреля 15:15
Фото: 1MI
Застраивать исторический квартал у Монумента дружбы будет «Жилстройинвест», сообщается в постановлении на сайте мэрии.

Стало известно, что исторический квартал у Монумента дружбы, ограниченный улицами Менделеева, Кавказской и Сочинской, был отдан под застростройку. Как уточняется в постановлении, опубликованном на сайте уфимской мэрии, компании ООО «ГК „Жилстройинвест“» был отдан участок площадью 38 га.

Предполагается, что компания снесет малоэтажные дома на данной территории и построит новый жилищный фонд и деловые объекты. Так, при проектировании участка, застройщику необходимо будет учитывать защитные и охранные зоны культурного наследия, городские леса и водные объекты, а также санитарно-защитные зоны.

Напомним, что в прошлом году компания не смогла начать строительство нового ЖК вблизи парка им. Гафури в Уфе. Воспротивились этому местные жители, а мэрия тем временем подала к «Жилстройинвесту» иск из-за нарушений при объединении участков под застройку.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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