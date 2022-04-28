ВКонтакте подвела итоги первого квартала 2022 года

VK Видео объединяет все видеотехнологии и платформы экосистемы VK, включая видео ВКонтакте, Клипы ВКонтакте и Одноклассники. В марте платформа достигла рекорда в 2,45 млрд ежедневных просмотров. Отвечая на растущие запросы пользователей, платформа представила несколько важных обновлений.
В последние месяцы ВКонтакте пришли сотни тысяч новых авторов, которые создают уникальный контент на площадке. Чтобы дать авторам возможность максимально использовать инструменты соцсети, ВКонтакте запустила масштабные программы поддержки.
ВКонтакте продолжает инвестировать в разработку новых функций и инструментов для предпринимателей. В результате общее количество пользователей, которые открыли собственный бизнес ВКонтакте, в марте достигло 2,4 млн человек.
ВКонтакте видит растущий интерес аудитории ко всем сервисам социальной сети. Поэтому компания планирует продолжить запускать программы поддержки новых авторов и предпринимателей, а также развивать ключевые направления.