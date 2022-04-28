«В Уфе самый высокий спрос по ипотеке на новостройки. Доля ипотеки на первичное жилье составляет более 80% от всех выданных ипотечных кредитов. Чаще всего люди обращаются по госпрограмме „Семейная ипотека“. Здесь весьма комфортная ставка — до 6%. Кроме того, есть возможность использовать маткапитал на уплату первоначального взноса. Но в текущем году мы ожидаем падения спроса на ипотечное кредитование из-за общего роста цен на недвижимость. Только за последний год первичка подорожала на 42%, стоимость квадратного метра доходит до 107 тысяч рублей. Из-за повышения стоимости жилья уфимцам сложнее накопить на первоначальный взнос, кроме того, возрастает и ежемесячный платеж по кредиту».