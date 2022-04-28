Уже к лету условия по ипотеке-2022 изменятся на более благоприятные для заемщиков, а к зиме эксперты прогнозируют стабилизацию цен и спроса на недвижимость.
Повышение ставки Центробанка повлекло за собой рост процентов по ипотеке, а ажиотажный спрос на недвижимость в марте вызвал и взлет цены квадратного метра в новостройках на 15-20%. В то же время процентные ставки на ипотеку в уфимских банках возросли до 17-19%, но льготные программы позволяют приобретать недвижимость по более приемлемым ставкам.
В регионе действуют льготные ипотечные программы: ипотека с господдержкой (до 12%) и семейная ипотека (до 6%).
Ипотеку по госпрограмме со специальной ставкой в Уфе выдают:
Уфимские риелторы отмечают, что в последние несколько лет застройщики испытывали трудности со строительством новых объектов недвижимости, поэтому возник дефицит на новостройки и выросли цены в этом сегменте рынка.
Светлана Кириллова, управляющая уфимским отделением Абсолют Банка:
«В Уфе самый высокий спрос по ипотеке на новостройки. Доля ипотеки на первичное жилье составляет более 80% от всех выданных ипотечных кредитов. Чаще всего люди обращаются по госпрограмме „Семейная ипотека“. Здесь весьма комфортная ставка — до 6%. Кроме того, есть возможность использовать маткапитал на уплату первоначального взноса. Но в текущем году мы ожидаем падения спроса на ипотечное кредитование из-за общего роста цен на недвижимость. Только за последний год первичка подорожала на 42%, стоимость квадратного метра доходит до 107 тысяч рублей. Из-за повышения стоимости жилья уфимцам сложнее накопить на первоначальный взнос, кроме того, возрастает и ежемесячный платеж по кредиту».
В марте уфимцы старались приобрести вторичное жилье за наличные деньги, что подтолкнуло продавцов недвижимости увеличить цену на 5-10%. Но часть продавцов, учитывая нестабильную ситуацию в экономике, сняли свои объекты с продажи, в результате чего на рынке вторички образовался дефицит предложений.
Процентные ставки на кредитование вторички достаточно высоки и достигают 18-20%, а льготные программы на эти объекты недвижимости не распространяются.
Подорожание стройматериалов и повышенный спрос на загородное жилье в марте вызвали рост цен на объекты недвижимости. Дешевые загородные объекты в Уфе быстро раскупили, и поэтому сейчас загородный дом стал приравниваться к предмету роскоши.
Однако здесь пока еще сохраняется специальная льготная ставка по ипотеке на строительство и покупку жилого дома с земельным участком от застройщиков под 6,15%. Такие условия в Уфе, в частности, предлагают Росбанк Дом и Россельхозбанк.
В ближайшее время ипотечные ставки могут несущественно снизиться, если Центробанк выполнит свое обещание и уменьшит ключевую ставку. По предложению президента РФ Владимира Путина снизится и ставка по государственной ипотеке до 9% годовых.
Эксперты считают, что эти меры кардинально не изменят ситуацию. Вторичному рынку недвижимости, который не попадает в программу субсидированной ипотеки, станет еще сложней конкурировать с первичным, на долю которого приходится более половины ипотечного рынка. Но возросшие цены на жилье будут тормозить и ипотечные сделки на первичку.
Светлана Денисова, начальник отдела продаж «БФА-Девелопмент»:
«Цены на первичном рынке подскочили и, скорее всего, будут расти. И если соотнести параметры льготной ипотеки и уровня цен, предложение банков не выглядит столь привлекательным. Из-за того, что чек покупки вырос, многие потенциальные заемщики могут не пройти по платежеспособности, поскольку ежемесячный платеж будет больше. Да и итоговая переплата за жилье будет весьма существенной».
Специалисты рынка недвижимости советуют не спешить с оформлением ипотеки и не опираться на эмоции при покупке жилья. Строительная отрасль из-за экономических проблем будет «сжиматься», предложение на вторичном рынке превысит спрос, а это неизбежно приведет к понижению цен на недвижимость.
Приобретать квартиры по нынешним ценам очень дорого, поэтому эксперты рекомендуют запастись терпением и выждать 3-6 месяцев до стабилизации ситуации.
Камила Фазлыева, руководитель «Ипотечного бюро»:
«Ставка по ипотеке если и снизится, то незначительно. Кредиты станут менее доступными, а это постепенно приведет к снижению спроса, потому что у населения покупательная способность будет падать. Логично предположить, что после этого произойдет снижение цен на недвижимость, но когда точно это случится — предугадать сложно. Поэтому сейчас я бы посоветовала занять выжидающую позицию».
Несмотря на оптимистичные прогнозы некоторых экспертов, связанные с ожиданием падения спроса и снижения ипотечных ставок, ряд специалистов уверяет, что цены на жилье снижаться не будут. Долгосрочные прогнозы никто не берется строить, но ожидается, что в ближайшей перспективе существенного падения цен ждать не стоит.
Алексей Попов, руководитель «ЦИАН.Аналитики»:
«В условиях постоянно растущей инфляции, сложностей с логистикой, роста цен на стройматериалы наиболее вероятным выглядит сценарий поднятия цен на новостройки. Что касается вторичного рынка недвижимости, то он неразрывно связан с новостройками: очень много сделок заключаются, когда жилье в новостройке приобретается на средства от продажи другой квартиры. Поэтому на фоне роста цен на новостройки и собственники вторички будут продолжать наращивать цены. Цены будут расти, но из-за падения спроса на недвижимость эти темпы будут невысокими».