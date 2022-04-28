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В Башкирии в очередной раз обнаружили 8 незаконных карьеров по добыче ископаемых

28 апреля 05:10
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Незаконные карьеры, занимающиеся добычей полезных ископаемых, расположились близ нескольких сёл Кушнаренковского района, сообщает пресс-служба Россельхознадзора Башкирии

На территории Кушнаренковского района Башкирии обнаружили восемь незаконных карьеров, занимавшихся добычей полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Россельхознадзора.

Как сообщают в ведомстве, было проведено расследование с использованием специальной техники, в ходе которого удалось выявить, что в кадастровой карте нет сведений о межевании земельных участков для целевого размещения карьеров, а также переводе в земли промышленности и иного специального назначения.

Отмечается, что данные карьеры располагаются в таких населённых пунктах района, как село Матвеево, Шарипово, Ахметово, Старокурмашево и Карача-Елга.

Местной администрации по данному факту было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Также наряду с этим администрации Кушнаренковского района вынесли представление о том, чтобы прекратить разработку карьеров, а земельные участки, входящие в категорию сельскохозяйственных, перевести в земли, предназначенные для промышленности. Также, согласно действующему законодательству, местные власти могут разработать комплекс мер, направленных на рекультивацию пострадавших участков.

Напомним, ранее стало известно о конфликте, возникшем между жителями Баймакского района республики и золотодобывающей компанией «Алтын Юл», которая намерена провести на территории села Кусеево геологоразведочные работы. Также известно стало о планах компании провести аналогичную разведку в селе Большебасаево.

Позднее стало известно, что в отношении золотодобытчиков было заведено уголовное дело. По версии следствия, компания своей деятельностью разрушила плодородный слой почвы, а также ухудшила экологическую обстановку в районе.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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