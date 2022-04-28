Силовики провели обыски у замминистра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой

В пресс-службе республиканского Минздрава, в свою очередь, также отказались подтвердить или опровергнуть сообщение об обысках. В то же время там отметили, что Ирина Кононова продолжает исполнять свои обязанности, она сне находится в отпуске и не отстранена от работы. При этом подтвердить, что замминистра ведомства в данный момент находится на рабочем месте, там не смогли, сославшись на то, что пресс-служба расположена в другом филиале Минздрава.