Роспотребнадзор Башкирии рассказал, как не отравиться шашлыком на майские праздники

Что касается приготовления шашлыка, то в Роспотребнадзоре советуют внимательно подойти к степени его готовности. Недожаренное мясо может послужить причиной желудочно-кишечных заболеваний и инфекций, а в случае с пережаренным, то есть риск большое количество вредных канцерогенных веществ. Также стоит обильно приправить мясо специями в целях обеззараживания, так как бактерии погибают при 70-75 градусах. В частности, для данных целей, подойдут красный и черный перец, шафран, тимьян, куркума, горчица. К тому же, приготовлением шашлыка необходимо заниматься непосредственно перед его употреблением.