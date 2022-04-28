mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пенсии, пособия и новые штрафы: что изменится с 1 мая 2022 года

28 апреля 06:18
Фото: 1MI
Рассказываем о самых важных законах для россиян и жителей Башкирии, вступающих в силу в последний месяц весны.

Новые штрафы

С 1 мая в России будут штрафовать за публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны. Граждане могут выложить до двух тысяч рублей или быть арестованы на 15 суток. Должностным лицам придется заплатить до четырех тысяч рублей, юрлица ждет штраф до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение закона суммы увеличит, сообщается на сайте Госдумы.

«Необходимо сделать все, чтобы сохранить правду о Великой Победе. Попытки переписать историю должны жестко пресекаться», — прокомментировал нововведение спикер ГД Вячеслав Володин.

Пособие на детей от восьми до 17 лет

С 1 мая заявления на получение данного пособия будут направляться в Пенсионный фонд. Досрочный прием заявлений начался 26 апреля. Новую выплату можно оформить на «Госуслугах», ее пересчитают с 1 апреля.

Напомним, право на новую выплату имеют родители или законные представители детей от 8 до 17 лет, родители-одиночки, дети, не имеющие одного из родителей, а также дети, имеющие право на алименты по решению суда, а также дети-сироты.

Кроме того, право на пособие имеют семьи, в которых средний доход на каждого человека не превышает одного прожиточного минимума (в Башкирии размер «детского» ПМ составляет 10 679 рублей). При начислении пособия будет учитываться имущество всех членов семьи по установленному перечню. Претендовать на пособие смогут как россияне, так и иностранцы с ВНЖ или разрешением на проживание.

Базовый размер выплаты — минимум 5339,5 рубля на каждого ребенка. Если, получив эти деньги, доходы семьи не дотянут до прожиточного минимума, выплата вырастет до 8009,25 рубля. Если и с этой суммой доход семьи будет ниже ПМ, выплата составит 10 679 рублей на каждого ребенка в семье.

Соцвыплаты не спишут за долги

С 1 мая без письменного разрешения гражданина со счетов и карт не смогут списать выплаты и пособия в счет погашения кредита. Примечательно, что если заемщик разрешил банку списывать средства, а потом передумал, то он сможет вернуть списанные деньги в течение двух недель.

Изменения в СБП

Максимальная сумма одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) увеличена с 600 тысяч до миллиона рублей.

Майские праздники в Башкирии: графики работы

Как отдыхаем: В этом году под майские праздники попали дни 30 апреля, 1, 2, 3, 4 и 7, 8, 9, 10 мая. При этом продолжительность работы в пятницу 29 апреля и 6 мая не сокращается.

«Почта России»: 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений в Башкирии. 30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше. 2 мая они будут работать по обычному графику, 3 мая будут работать по графику субботы, а 10 мая — по режиму работы воскресенья. С 4 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.

Поликлиники 1, 2, 8, 9 мая поликлиники работать не будут, а 30 апреля, 3, 4, 7, 10 мая они будут функционировать по субботнему графику: с 8.00 до 17.00 с приемом вызовов, в том числе неотложных до 16.00. Вакцинация населения будет проводиться 3, 7, 10 мая с 8.00 до 17.00.

Пенсии и пособия жители Башкирии получат заранее, с 3 по 7 мая. С 11 мая выплаты будут осуществляться по штатному графику. Полный график выплат на майских праздниках в Башкирии можно посмотреть по этой ссылке.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48