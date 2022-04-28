Пенсии, пособия и новые штрафы: что изменится с 1 мая 2022 года

Кроме того, право на пособие имеют семьи, в которых средний доход на каждого человека не превышает одного прожиточного минимума (в Башкирии размер «детского» ПМ составляет 10 679 рублей). При начислении пособия будет учитываться имущество всех членов семьи по установленному перечню. Претендовать на пособие смогут как россияне, так и иностранцы с ВНЖ или разрешением на проживание.