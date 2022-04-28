Опрос показал отношение россиян ко Дню Победы

Авторы исследования акцентировали внимание на том, что День Победы, 23 Февраля, 8 Марта и 1 Мая являются более значимыми праздниками для респондентов в возрасте от 45 лет. День России и День народного единства важен для граждан из возрастной категории 35-44 года.