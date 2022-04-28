Обыски у замминистра, «золотые» яйца у башкирских кур и очередная отставка

Силовики провели обыски у замминистра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой. Следственные действия могут быть связаны с уголовным дело по факту закупки жизненно важных лекарств, сообщает издание Пруфы со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что обыски проводятся в гостинице «Айгуль», где живет чиновница. В СКР по Башкирии пока не комментируют эту информацию. Источник в региональном правительстве, знакомый с ситуацией, сообщил Mkset, что Ирина Кононова не задержана. В пресс-службе республиканского Минздрава отметили, что Ирина Кононова продолжает исполнять свои обязанности, она сне находится в отпуске и не отстранена от работы.
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