Финляндия не намерена оплачивать российский газ рублями

Финский министр подчеркнула, что решение было принято еще в начале апреля, пишет информационный портал RT.
Оплату российскому концерну «Газпром» в рублях провели на сегодняшний день уже четыре покупателя из Европы. Еще 10 европейских структур проинформировали об открытии счетов в Газпромбанке — они будут платить за российский газ рублями.
Австрийский канцлер Карл Нехаммер ранее выступил с заявлением о том, что условия российской стороны Вена принимает.
Руководящий аппарат «Газпрома» объявил ранее о приостановках поставок «голубого» топлива болгарской компании «Булгаргаз» и польскому концерну PGNiG. Газовый монополист России объяснил свое решение тем, что на счет его дочерней структуры «Газпром экспорта» не поступили платежи в рублях за апрельские поставки.