Ветеринар рассказал, как обезопасить себя при нападении бродячих собак

В интервью NEWS.ru эксперт напомнил о том, что собаки боятся угрозы смерти, поэтому при их нападении лучше защититься, держа в руках палку или камень. Более того, к напавшим собакам нельзя поворачиваться спиной или убегать.
«Поэтому если вы побежите, она точно попытается догнать и укусить. Лучше всего прижаться чему-нибудь и точно не поворачиваться спиной,» — объяснил Цыпленков. «Нужно сделать так, чтобы собаки боялись того человека, на которого хотят напасть. Здесь поможет камень в руке, палка либо угрозы поймать животное курткой», — добавил он.
Ветеринар считает, что для защиты людей от агрессивных собак нужна профилактическая работа со стороны государственных служб, в обязанности которых входит регулировка бродячих и бездомных животных, а также их отлов и стерилизация. Кастрированные кобели проявляют меньше агрессии, резюмировал Цыпленков.