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Ветеринар рассказал, как обезопасить себя при нападении бродячих собак

27 апреля 17:54
Фото: pxhere.com
Ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, как обезопасить себя при нападении стаи бродячих собак.

В интервью NEWS.ru эксперт напомнил о том, что собаки боятся угрозы смерти, поэтому при их нападении лучше защититься, держа в руках палку или камень. Более того, к напавшим собакам нельзя поворачиваться спиной или убегать.

«Поэтому если вы побежите, она точно попытается догнать и укусить. Лучше всего прижаться чему-нибудь и точно не поворачиваться спиной,» — объяснил Цыпленков. «Нужно сделать так, чтобы собаки боялись того человека, на которого хотят напасть. Здесь поможет камень в руке, палка либо угрозы поймать животное курткой», — добавил он.

Ветеринар считает, что для защиты людей от агрессивных собак нужна профилактическая работа со стороны государственных служб, в обязанности которых входит регулировка бродячих и бездомных животных, а также их отлов и стерилизация. Кастрированные кобели проявляют меньше агрессии, резюмировал Цыпленков.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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