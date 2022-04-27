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В Башкирии ураганный ветер снёс крышу бассейна

27 апреля 17:28
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ.
О снесённой крыше бассейна в селе Бураево рассказали в пресс-службе МЧС республики

В Башкирии в селе Бураево под действием силы ураганного ветра сорвалась крыша бассейна. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Сообщается, что в результате инцидента в бассейне «Океан» никто не пострадал. На месте происшествия прибыли 8 человек, а также 4 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС РБ

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за сильных порывов ветра в селе Булгаково буквально улетела крыша местного супермаркета. Обломки же её перекрыли собой дорогу и повредили несколько автомобилей.

Также ранее УГЗ города сообщили о том, что из-за сильного ветра в Уфе пострадали шесть автомобилей. Примечательно, что четыре автомобиля из числа пострадавших от капризов, получили повреждения из-за упавшего на них рекламного баннера.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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