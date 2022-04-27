В Башкирии идут поиски четырех несовершеннолетних детей

В Башкирии начались поиски четырех несовершеннолетних детей. Местонахождение мальчиков неизвестно с 26 апреля.
Шакиров Данил (2007 года рождения): рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, короткие темные волосы, глаза — карие. Был одет в черную кофту, белую футболку, спортивное трико темное и черные кроссовки.
Хасанов Тимофей (2009 года рождения): рост 158 сантиметров, телосложение худощавое, волосы — короткие русые, глаза — карие. На момент пропажи был одет в синюю олимпийку, синюю рубашку, синие джинсы, черно-красные кроссовки.
Губайдулин Тимур (2009 года рождения): рост 150 см, телосложение плотное, волосы короткие темные, глаза карие. На момент пропажи был одет в синюю толстовку с красными рукавами, трико синего цвета, черно-белые кроссовки.
Губайдуллин Эмиль (2010 года рождения): рост 150 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет в черно-красную олимпийку, белую рубашку, синие джинсы, черно-белые кроссовки.
Так, всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении детей, сообщить по телефону: 89871060601 или 02