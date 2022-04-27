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В Башкирии идут поиски четырех несовершеннолетних детей

27 апреля 05:04
Фото: 1MI
Четыре мальчика 2007, 2009 и 2010 годов рождения пропали в Ишимбае. Сегодня поиск объявил поисковый отряд «Отклик».

В Башкирии начались поиски четырех несовершеннолетних детей. Местонахождение мальчиков неизвестно с 26 апреля.

Шакиров Данил (2007 года рождения): рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, короткие темные волосы, глаза — карие. Был одет в черную кофту, белую футболку, спортивное трико темное и черные кроссовки.

Фото: vk.com

Хасанов Тимофей (2009 года рождения): рост 158 сантиметров, телосложение худощавое, волосы — короткие русые, глаза — карие. На момент пропажи был одет в синюю олимпийку, синюю рубашку, синие джинсы, черно-красные кроссовки.

Фото: vk.com

Губайдулин Тимур (2009 года рождения): рост 150 см, телосложение плотное, волосы короткие темные, глаза карие. На момент пропажи был одет в синюю толстовку с красными рукавами, трико синего цвета, черно-белые кроссовки.

Фото: vk.com

Губайдуллин Эмиль (2010 года рождения): рост 150 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет в черно-красную олимпийку, белую рубашку, синие джинсы, черно-белые кроссовки.

Фото: vk.com

Так, всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении детей, сообщить по телефону: 89871060601 или 02

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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