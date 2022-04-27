Обнародована архитектура деловой программы ПМЭФ-2022

Несколько сессий состоятся в рамках трека под названием «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени». Участники будут решать вопросы, напрямую связанные с восстановлением отечественной экономики, а также с международным сотрудничеством в ЕАЭС, БРИКС и ШОС. Трек предполагает, кроме прочего, сессии, в ходе которых участники мероприятия обсудят трансформацию международной торговли и эффективность деятельности представителей бизнеса в новых для них логистических реалиях.