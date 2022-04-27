«Не хватило воли»: Хабиров рассказал почему экс-мэр Уфы Сергей Греков ушел в отставку

— Мы с ним как-то просто сели я говорю: «Сергей Николаевич, давай подумаем, потому что у меня такое ощущение складывается, что ты сам уже как-то начинаешь пасовать немножко». Он говорит: «Да, Радий Фаритович, лучше, если мы вместе подумаем». Вот у нас тоже родилась идея, нам нужен хороший коммуникатор в Москве. Он этим сейчас занимается активно, — Радий Хабиров.