Модульбанк начал инвестировать в молодые российские производства

Уже сейчас предприниматели могут оформить в Модульбанке льготные кредиты на закупку сырья или на другие расходы, а в будущем для них откроется целый набор сервисов для развития производственного бизнеса. Речь идет о помощи с закупкой оборудования и комплектующих, поддержке опытных менторов и аренде оборудованных площадок под цеха на льготных условиях.