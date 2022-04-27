Газпромбанк Автолизинг снижает процентные ставки для своих клиентов

«Бизнес ежедневно сталкивается с необходимостью решения логистических и производственных задач, задействуя технику в перевозке сотрудников или продукции, а также в оказании услуг, — говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг. — После резкого скачка в конце февраля ключевой ставки рефинансирования — основы для формирования предложения по всем финансовым продуктам — банки и лизинговые компании были вынуждены скорректировать процентные ставки. Однако уже 8 апреля Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки до 17%, что дает нам основание прогнозировать дальнейшее движение вниз. Так было в кризисном 2015 году, когда за 7 месяцев ставка откатилась с 17,5% до 11,5%. Поэтому сейчас, не дожидаясь дальнейших мер от регулятора, мы идем навстречу нашим клиентам и улучшаем для них предложение в индивидуальном порядке».