Газ в Европе дорожает на фоне новостей о прекращении российских поставок в Польшу

Официальный представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее выступил с заявлением о том, что Варшава отказывается платить за российское сырье рублями. Таким образом он ответил на вопрос корреспондентов о том, согласятся ли польские власти на условия, озвученные Москвой.