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Газ в Европе дорожает на фоне новостей о прекращении российских поставок в Польшу

27 апреля 16:13
Фото: pixabay.com
Стоимость природного газа на европейском рынке выросла на 12 процентов. Официальные данные озвучила сегодня Лондонская биржа ICE.

Цена 1000 кубометров «голубого» топлива в Европе составляет в настоящее время 1150 долларов, пишет RT.

Официальный представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее выступил с заявлением о том, что Варшава отказывается платить за российское сырье рублями. Таким образом он ответил на вопрос корреспондентов о том, согласятся ли польские власти на условия, озвученные Москвой.

Наимский акцентировал внимание на том, что правительство Польши изучает сейчас все возможности и потенциальные риски. Если возникнет необходимость, то будет принято решение об отказе от российского газа, резюмировал он.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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