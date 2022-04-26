Часовые программы и «банкетоходы»: Приживется ли круизный туризм в Башкирии?

В 1857 году после исследований русла реки Белой, в Уфе появилось речное судоходство. Летом того же года в город прибыл самый первый пассажирский пароход «Ольга», — в то время он ходил вверх по устью реки Уфы, преодолевая расстояние более чем в 50 километров. Позднее, в 1859 году появился первый пароходный маршрут Уфа — Казань, а уже спустя год начали ходить грузовые судна до Нижнего Новгорода. Перевозили на таких кораблях соль, зерно, металл, дерево и изделия кустарного производства.
В 1890 году на таком пароходе в Уфу из Казани прибыл знаменитый русский оперный и камерный певец Федор Ильич Шаляпин, а в 1900 году столицу Башкирии посетил Владимир Ильич Ленин. Позднее, в 1918 году уфимский речной флот был полностью национализирован, а в 1935 году появился самый первый речной вокзал.
Здание было построено на береговой террасе на том месте, где сейчас располагается недавно отстроенная уфимская набережная. Силуэт речного вокзала напоминал двухпалубный пароход и был отчетливо виден с противоположного берега реки.
Внутри зал ожидания в несезон использовался как клуб, комнаты для иногородних и иностранных туристов были оборудованы как номера, а ресторан внутри был главной площадкой общественного питания. В целом — в предвоенное время это была функциональная и привлекательная площадка как для уфимцев, так и для гостей города. Но, к сожалению, в начале 60-х годов произошел разрушительный пожар. Восстановить здание так и не удалось. Возможно, если бы не печальное стечение обстоятельств, красивое архитектурное строение дожило бы и до наших дней. Со временем набережная реки превратилась в голый пустырь, но речной вокзал (уже без здания), продолжал функционировать. Сейчас на этом месте огромная бетонная уфимская набережная. Больших кораблей там давно нет.
В 50-х годах появляется уфимский речной порт и судоремонтно-судостроительный завод. В следующем десятилетии там начали эксплуатировать быстроходные теплоходы и принимать крупные судна Волжского пароходства. Строгое здание речного порта и по сей день располагается на Сафроновской пристани.
В 2016 году дела уфимского речного порта начали усугубляться с каждым годом. Еще тогда Башкирское речное пароходство (куда входят «Речной порт Уфа» и «Судоремонтно-судостроительный завод») было вынуждено прекратить деятельность и остановить навигацию речных судов, большинство из которых были арестованы из-за долгов фирмы. По данным контрольно-счетной палаты региона, реальный убыток компании за 2014–2015 год превысил 200 миллионов рублей.
В 2017 году туристическая фирма из Самары вызвалась спасти пароходство, арендовав круизные теплоходы и часть офисов группы компаний. В итоге ничем хорошим это не кончилось — как заявили представители Башкирского речного пароходства, туроператор из Самары так и не расплатился с ними, оставив долг в 2,3 миллиона рублей.
В мае этого же года пароходство признали банкротом, при этом практически половина долга числилась перед налоговой службой. Примечательно, что примерно 50 миллионов от общего долга у кредиторов выкупил «Региональный Фонд», который принадлежит правительству республики. Как тогда утверждали эксперты, таким образом власти предприняли попытку перевести процедуру банкротства в контролируемую плоскость. Позже, в ноябре 2017 года, имущество компании выставили на торги — лотами числились офисное здание в центре города, склад в Затоне и 42 речных судна. В среднем цена теплоходов на торгах составляла 1,2-1,3 миллиона рублей. На торгах был выкуплен главный флагман башкирского пароходства — теплоход «Башкортостан. Уфимец Ильдус Кунафин заплатил за него 11,4 миллиона рублей для того чтобы осуществлять рейсы из Уфы в Казань, другие города Татарстана, также в Нижний Новгород и Чебоксары.
Рядом с судоремонтным заводом, который входит в группы компаний Башкирского речного пароходства, расположена стоянка речного транспорта, где умирает большинство кораблей. Уфимцы прозвали это место «кладбищем», так как стоянка сейчас больше напоминает большую груду ржавеющего металлолома. Место стало популярным среди местных жителей, которые предпочитают необычные туристические маршруты. Возле берега расположено около 30 кораблей, которые доживают свой последний век. Среди ржавых махин имеются катера, пассажирские теплоходы, дебаркадеры и баржи. Большая часть из них уже давно непригодна для эксплуатации.
Надо сказать, что в наше время судоходство не пользуется особой популярностью. В Башкирии река Белая мелеет с каждым годом, а судоходство с годами превратилось в убыточное предприятие. Низкий спрос породил отсутствие выгоды, в результате чего и образовались огромные долги и так называемое «кладбище кораблей». Сейчас с трудом можно представить, что в девяностые годы существовали маршруты Уфа — Москва — Уфа.
В июне 2020 года Судоремонтно-судостроительному заводу и Уфимскому речному порту удалось выйти из банкротства и погасить задолженность в размере 109,5 миллионов рублей. Об этом сказано в официальном документе о прекращении процедуры на сайте Арбитражного суда республики. Однако судна для добычи песчано-гравийной смеси все же остались под арестом. Несмотря на выход из банкротства, речные прогулочные флоты в навигацию все же не вышли. Их работа была приостановлена еще в 2018 году.
Несмотря на печальную историю Башкирского речного пароходства, невостребованность речного туризма и кладбище умирающих кораблей, власти решили возобновить круизный туризм в регионе. Концепция развития этой сферы была утверждена правительством РФ. Сама программа рассчитана до 2024 года. Сложно представить, что сфера будет востребованной и рентабельной, учитывая то что подобный бизнес загибался долгие годы и не смог выжить из-за убытков.
В мае этого года Уфа получит три теплохода из Москвы. Об этом сообщил министр экономического развития Рустам Муратов во время брифинга по мерам поддержки экономики региона. Новые теплоходы будут совершать маршруты по рекам вокруг Уфы и по словам министра, позволить их себе смогут даже пенсионеры.
По словам директора Судостроительного завода «Агидель» Павла Юрченко, сейчас власти ошибочно полагают, что планы по развитию пассажирских перевозок закончатся успехом. Он считает, что такие решения принимаются с точки зрения имиджевой составляющей. Круизный отдых был на пике своей популярности в девяностые года, когда можно было отправится на теплоходе из Уфы в Москву. Сейчас окупаться смогут только короткие прогулки, часовые программы и «банкетоходы» (дни рождения, профессиональные праздники).