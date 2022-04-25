В Башкирии экс-полицейскому, который сотрудничал с ритуальщиками, дали 3 года условно

В Стерлитамаке бывший сотрудник дежурной части полиции получал взятки от руководителя ритуального салона за предоставление информации о зарегистрированных в городе фактах смерти.
Как сообщает прокуратура Башкирии, суд признал виновным экс-полицейского по части 1 стати 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и по части 3 статьи 290 УК РФ (получении взятки). Так, обвиняемый получил 3 года и 3 месяца условного срока. Кроме того, прокуратура в судебном порядке взыскала с обвиняемого денежные средства в размере полученной взятки. Деньги пойдут в доход государства.
Известно, что преступление совершалось в период с июля 2016 года по май 2017. Всего бывший сотрудник полиции за сотрудничество с ритуальным агентством получил свыше 50 тысяч рублей.