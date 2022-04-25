Минеева высказалась о решении Собянина расширить льготное кредитование

Кроме этого, значительно расширили в Москве круг потенциальных заемщиков. В администрации уточнили, что поддержку столичного правительства смогут получить не только предприятия, занятые в сфере обрабатывающей промышленности, но также компании, которые работают в других сферах экономики: строительство, транспортировка и хранение, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность в области информации и связи, деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа, научные исследования и разработки, административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги, образование, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, предоставление прочих видов услуг.