Мессенджер WhatsApp станет платным c 15 мая

Один из самых популярных в России мессенджеров WhatsApp станет платным для бизнес-аккаунтов. Нововведения начнут действовать уже с 15 мая.
Сообщается, что платный доступ откроет для пользователей ряд новых возможностей. К примеру, увеличить число устройств, связанных с аккаунтом. Если раньше их число не могло превышать четырёх, не считая одного телефона, то с платной подпиской, — число устройств с доступом к аккаунту увеличится до десяти.
При этом для рядовых пользователей мессенджера ничего не изменится — они продолжат пользоваться сервисом как и прежде.