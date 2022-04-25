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Мессенджер WhatsApp станет платным c 15 мая

25 апреля 13:33
Фото: 1MI
В компании обещают, что платный доступ к мессенджеру откроет ряд дополнительных возможностей

Один из самых популярных в России мессенджеров WhatsApp станет платным для бизнес-аккаунтов. Нововведения начнут действовать уже с 15 мая.

Сообщается, что платный доступ откроет для пользователей ряд новых возможностей. К примеру, увеличить число устройств, связанных с аккаунтом. Если раньше их число не могло превышать четырёх, не считая одного телефона, то с платной подпиской, — число устройств с доступом к аккаунту увеличится до десяти.

При этом для рядовых пользователей мессенджера ничего не изменится — они продолжат пользоваться сервисом как и прежде.

#Новости#Азамат Нухов#Экономика
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