Эксперт объяснил причины высоких зарплаты жителей ЯНАО и Сахалина

В настоящее время в ЯНАО очень много россиян заняты в добывающей отрасли. Зарплаты в этом субъекте эксперт охарактеризовала как конкурентные. Лоикова привела такой пример: по уровню жилья Южно-Сахалинск сейчас не уступает столице. В этом небольшом городе цены в магазинах сегодня даже выше, чем в Москве. Поэтому «белые» зарплаты там приблизительно такие же, как у москвичей. Заработки обычных специалистов могут достигать 80-90 тысяч, отметила эксперт.