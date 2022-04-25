Денис Буцаев опроверг снижение темпов финансирования отрасли обращения с ТКО

По словам Буцаева, в 2021 году кабмин одобрил РЭО меру поддержки финансовой отрасли в виде выкупа облигационного займа. В этом году, отметил он, планируется профинансировать семь инвестпроектов в пяти регионах страны. РЭО вложит 7,17 миллиарда рублей, а общая стоимость проектов составит около 28 млрд рублей.