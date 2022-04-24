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В Башкирии впервые почти за год не выявлено ни одной смерти от ковида

24 апреля 12:03
Фото: 1MI
Впервые с июня 2021 года не было выявлено ни одного случая летальных исходов от коронавируса за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные оперштаба республики.

Согласно статистическим данным, начиная с 8 июня прошлого года ежедневно от коронавируса погибал минимум один житель республики. Самый пик заболевания пришелся на 23 февраля — 4261 заражений и 19 летальных исходов.

Фото: gogov.ru

Примечательно, что начиная с 23 февраля уровень заболевания пошел на спад, — в конце апреля количество заболевших в среднем за 7 дней держится на уровне 226 человек в сутки. Получается, что буквально за несколько месяцев в регионе уровень заболевания снизился примерно в 24 раза.

Ранее мы писали о том, что в конце марта в Башкирии открыли новый ковид-госпиталь. Судя по стремительно падающей статистике по заболевшим, можно предположить, что медучреждение переформируют в обычную больницу, — для этого там имеется все необходимое оборудование.

#Новости#Анастасия Денисенко#Коронавирус COVID-19
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