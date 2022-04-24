В Башкирии впервые почти за год не выявлено ни одной смерти от ковида

Ранее мы писали о том, что в конце марта в Башкирии открыли новый ковид-госпиталь. Судя по стремительно падающей статистике по заболевшим, можно предположить, что медучреждение переформируют в обычную больницу, — для этого там имеется все необходимое оборудование.