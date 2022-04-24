В Башкирии откроют уникальный центр свертываемости крови

Ранее мы писали о том, что в Башкирии открылся новый ковид-госпиталь. По словам главы республики Радия Хабирова, новое медучреждение в Сибае, по сути, является четвертым «цветком курая», которое замкнуло контур эпидзащиты в регионе. Отмечается, что в самой больнице есть новое необходимое оборудование не только для лечения кронавируса, но и для других болезней. Госпиталь оснащен аппаратами МРТ и КТ, там также проводится УЗИ-диагностика пациентов.