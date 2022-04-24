Как зарядить кошелек на деньги на Луну: сколько стоит разбогатеть силой мысли в Уфе

История не нова, чего стоит легендарный Кашпировский и его заряженная вода. Старожилы уфимской эзотерики говорят, что сейчас вера в чудо продается куда масштабней, только тут процветает малый и средний бизнес. Надо сказать, абсолютно законный - ловкость рук и ума и никакого мошенничества. Еще пять лет назад, в 2018 году, в Уфе можно было купить курс о том, как же путем работы с мышлением избавиться от кредитов, а следом неприлично разбогатеть. Легкий абсурд заключался в том, что самый навороченный тариф курса можно было приобрести в рассрочку - все-таки 60 тысяч рублей не у каждого найдется.