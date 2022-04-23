Сексолог из Уфы назвал опасные последствия приема препаратов от импотенции

Сексология и нарушения в этой сфере, как и другие сферы медицины, зачастую сталкивается с последствиями любви пациентов к самолечению. Обращаются к узкому и для кого-то все еще к «стыдному доктору» уже в патовых ситуациях или после того, как проблемы, которые они пытались искоренить самостоятельно, серьезно усугубились.
Как отмечают многие медики, мужчинам свойственно «мариновать» свои проблемы до критической точки и только потом обращаться за помощью к специалистам, и зачастую побуждают к этому именно печальные последствия самолечения. Так, на прием к врачу-сексологу нередко приходят мужчины, которые самостоятельно назначают себе препараты для вызова эрекции.
Как рассказывает доктор Салахов, одним из таких способов для мужчин является прием возбуждающих средств. По словам Салахова, именно эти средства в свое время вызвали прорыв в лечении эректильной дисфункции и очень многим мужчинам облегчили жизнь.
Но и тут есть обратная сторона медали — выполняя свою прямую функцию, препарат может привести и к отложенным негативным последствиям для здоровья. Так, одной из опасностей употребления таких лекарств является риск передозировки лекарств от эректильной дисфункции. Например, может проявиться приапизм — эрекция на несколько часов. Все это, по словам специалиста, может привести к повреждению тканей, постоянной импотенции или даже к искривлению полового члена.
Мужчины, у которых есть проблемы с давлением, подвержены риску падения артериального давления.
Мужчины могут начать чувствовать слабость, головокружение и тошноту. Они могут начать дышать быстрее, может ухудшиться зрение и могут начаться трудности с концентрацией внимания. Также крайне важно знать что препараты для потенции несовместимы с препаратами, в которых есть нитраты, принимать их вместе противопоказано категорически.Артур Салахов
Доктор подчеркивает, что в тяжелых случаях низкое кровяное давление может существенно уменьшить количество кислорода, который достигает важных частей тела, таких как сердце и мозг.
Также исследования уже показали, что лечение импотенции препаратами может привести к внезапной потере зрения, вспышке пятен перед глазами или же плавающих перед глазами «мушек».
— Также прием подобных препаратов повышает риск отслойки сетчатки, ишемической оптической невропатии, а также окклюзии сосудов сетчатки, — предупреждает врач.