В Уфе прошёл концерт в поддержку спецоперации на Украине

Сегодня в Уфе прошёл патриотический концерт «ZаРоссию», в рамках которого на сцене перед Конгресс-холлом выступили известные российские группы «Ва-БанкЪ» и «СерьГа». Также на сцене появились такие известные в республике и России творческие коллективы, как этно-коллектив Zainetdin, а также Карина Низамова и группа Prado.