Стало известно, что построят вместо парка в микрорайоне «Южный» в Уфе

Ранее местные жители заявили, что на территории, которая в первоначальной проекте была частью сквера, хотят возвести административное здание. Представитель компании застройщика сообщил, что объект будет двухэтажным с паркингом. В нем будут расположены магазин, кафе, часть площадей отдадут под офисы, а часть — для центра дошкольного образования. Судя по размещенной застройщиком картинке, помимо двух надземных этажей в здании также проектируется мансарда. Здание планирует возвести частный инвестор. Заказчиком выступает уфимское ООО «Карина», застройщиком — ООО СЗ «Стройвысота-Инвест».
Жители микрорайона между тем намерены добиваться отмены строительства и возвращения парку этого участка. Сегодня они планируют собрать подписи под соответствующим обращением к властям.
Во вторник, 19 апреля, Mkset запросил в мэрии комментарий по поводу ситуации с парком. К настоящему моменту разъяснения ведомство не предоставило.