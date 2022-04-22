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Стало известно, что построят вместо парка в микрорайоне «Южный» в Уфе

22 апреля 09:04
Фото: Telegram
Застройщик разместил визуализацию будущего объекта, который должен появиться вместо площадок для стритбола и выгула собак.

Ранее местные жители заявили, что на территории, которая в первоначальной проекте была частью сквера, хотят возвести административное здание. Представитель компании застройщика сообщил, что объект будет двухэтажным с паркингом. В нем будут расположены магазин, кафе, часть площадей отдадут под офисы, а часть — для центра дошкольного образования. Судя по размещенной застройщиком картинке, помимо двух надземных этажей в здании также проектируется мансарда. Здание планирует возвести частный инвестор. Заказчиком выступает уфимское ООО «Карина», застройщиком — ООО СЗ «Стройвысота-Инвест».

Жители микрорайона между тем намерены добиваться отмены строительства и возвращения парку этого участка. Сегодня они планируют собрать подписи под соответствующим обращением к властям.

Во вторник, 19 апреля, Mkset запросил в мэрии комментарий по поводу ситуации с парком. К настоящему моменту разъяснения ведомство не предоставило.

#Новости#Наталья Балыкова#Город
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