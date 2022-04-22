Стало известно, что построят вместо парка в микрорайоне «Южный» в Уфе

Ранее местные жители заявили, что на территории, которая в первоначальной проекте была частью сквера, хотят возвести административное здание. Представитель компании застройщика сообщил, что объект будет двухэтажным с паркингом. В нем будут расположены магазин, кафе, часть площадей отдадут под офисы, а часть — для центра дошкольного образования. Судя по размещенной застройщиком картинке, помимо двух надземных этажей в здании также проектируется мансарда. Здание планирует возвести частный инвестор. Заказчиком выступает уфимское ООО «Карина», застройщиком — ООО СЗ «Стройвысота-Инвест».