Сколько стоит накрыть стол к Пасхе в Башкирии в этом году

Обязательные символы Светлого Воскресения — кулич, разноцветные вареные яйца и творожная пасха. Куличи можно готовить по разным рецептам: кто-то традиционно использует дрожжевое тесто, кто-то печет их по рецептам кексов. Учитывая, что в пасхальной выпечке всегда используется много сдобы, оба варианта будут примерно одинаковы по цене. Разница лишь в том, что в первом случае придется значительно больше поработать с тестом.
Мы посчитали стоимость кулича из дрожжевого теста. Для его приготовления понадобится пакетик сухих дрожжей (10 рублей), примерно два стакана муки (10 рублей), стакан молока (11 рублей).
Кулич долго не черствеет благодаря сдобе — яйцам и сливочному маслу. На это количество муки нам потребуется три-четыре желтка (можно использовать яйца и целиком, а можно отделить белки, взбить их с сахаром и украсить готовый кулич пышной шапочкой) и 80 граммов сливочного масла. Яйца обойдутся нам в 20 рублей, а масло — в 32 рубля. Еще понадобится 90 граммов сахара (70 рублей).
В классический кулич кладут изюм (20-30 граммов, 25 рублей). Если хочется сделать выпечку еще вкуснее, можно добавить другие сухофрукты, цукаты и орехи — но это, конечно, увеличит стоимость готового продукта. Также в кулич можно положить натуральную ваниль или дешевый ванилин. Уместны будут такие специи, как кардамон, мускатный орех, корица, имбирь (самый дорогой из них кардамон). Ну, а можно просто натереть в тесто цедру лимона и апельсина. Пакетик кондитерской посыпки для украшения обойдется в 25 рублей.
Из этого количества продуктов после выпечки у нас получится кулич весом примерно в полкило. Не считая специй, добавок, затрат электроэнергии и газа, а также без учета стоимости собственных усилий, себестоимость кулича составила 200 рублей.
В магазине можно купить готовую выпечку любого веса. Стоимость начинается от 200 рублей за килограмм продукции (двухсотграммовый кулич стоит 40 рублей). Выходит, что купить готовый кулич дешевле. Однако в нем, скорее всего, будет намного меньше вкусных наполнителей, да и контролировать качество продукции и наслаждаться запахом сладкой выпечки вы не сможете.
Для пасхи нужен творог (2 пачки, 90 рублей), сливочное масло (80 граммов, 32 рубля), сметана (160 граммов, 43 рубля). Кроме того, понадобится 120 граммов сахара (96 рублей), по 20 граммов миндаля и изюма (40 рублей). Если пасха предполагается заварной, как у нас, то нужны еще два яйца (12 рублей). Дополнительно — украшения на ваше усмотрение (цукаты, орехи). Окончательная сумма — около 300 рублей.
Стоимость десятка наиболее доступных яиц первого сорта — 60 рублей. Личный опыт подсказывает нам, что лучше покупать самые маленькие (и дешевые) яйца, какие вы найдете. Особенно если в доме есть дети — в праздничный день они будут есть исключительно разноцветные яйца и куличи. Этот же принцип оправдан, если в доме взрослые, которые яйца не очень любят.
Стоимость набора из шести красителей составит 22 рубля. И этого количества вполне достаточно. Растворы, окрасив первые несколько яиц, можно затем смешивать, получая новые оттенки. Можно и вовсе обойтись без искусственных красок, использовав в качестве пигментов традиционную луковую шелуху, свеклу, замороженную зелень и куркуму. Капля растительного масла поможет сделать разноцветные символы Пасхи еще красивее. Натертая им скорлупа становится блестящей и еще более яркой.
Итак, если для небольшой семьи из трех-четырех человек праздник будет стоить примерно 600 рублей.