Сколько стоит накрыть стол к Пасхе в Башкирии в этом году

В классический кулич кладут изюм (20-30 граммов, 25 рублей). Если хочется сделать выпечку еще вкуснее, можно добавить другие сухофрукты, цукаты и орехи — но это, конечно, увеличит стоимость готового продукта. Также в кулич можно положить натуральную ваниль или дешевый ванилин. Уместны будут такие специи, как кардамон, мускатный орех, корица, имбирь (самый дорогой из них кардамон). Ну, а можно просто натереть в тесто цедру лимона и апельсина. Пакетик кондитерской посыпки для украшения обойдется в 25 рублей.