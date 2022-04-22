«С каждого по копейке — крупная сумма»: уфимцев озадачила стоимость вывоза мусора

Как сообщают представители организации, стоимость услуг по вывозу мусора составляет 80,01 рубля. Связано это с действующим тарифом с 1 декабря 2021 года, утвержденным Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам от 01 июля 2021 года в соответствии с Постановлением № 410 от 25.11.2020 г. Сообщается также, что с 01 июля прошлого года тариф составляет 500,07 руб.\ куб.м.