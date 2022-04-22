Минеева одобрила меры финансовой поддержки туристической отрасли

Из бюджета Москвы будут выделены средства для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые организуют деловые мероприятия в российской столице продолжительностью от двух дней и более. Это могут быть конференции, форумы, корпоративно-деловые встречи. Для компенсации затрат на аренду помещений, технического оснащения, необходимых для проведения мероприятий, организаторы смогут получить гранты.