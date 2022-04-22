Кастыбый для Путина, новые назначения и первые беженцы. Итоги недели в Башкирии

Во власти Башкирии произошли масштабные кадровые перестановки. В частности, еще вчера вице-премьер Башкирии Азат Бадранов был назначен первым вице-премьером, в задачи которого также будет входить кураторство общественно-политического блока. Далее, совмещать должность министра финансов Башкирии с новым назначением будет Лира Игтисамова — ее назначили на пост вице-премьера правительства. Теперь уже экс-министр экологии Башкирии Урал Искандаров стал помощником главы Башкирии Радия Хабирова, а его пост в качестве исполняющего обязанности министра экологии региона занял Нияз Фазылов. А бывший мэр Сибая Рустем Афзалов возглавил новое министерство предпринимательства и туризма Башкирии. Место Афзалова в качестве исполняющего обязанности мэра города Сибай заняла Гузель Ишемгулова.
Между тем, советник мэра Уфы по ЖКХ Вадим Беляков покинул должность спустя восемь месяцев. Заявление теперь уже экс-чиновник написал по собственному желанию.
Тем временем, глава Башкирии поделился своими планами после ухода с государственной службы. Так, Хабиров планирует вернуться в университет, но уже в качестве преподавателя.
Хабиров снова заявил о восстановлении усадьбы Бухартовских в Уфе. Также, по словам Радия Хабирова, в доме был поджог, о чем свидетельствует тот факт, что источник возгорания был в нескольких местах. Кроме того, было отмечено, что этот участок городской среды не отдадут под застройку никому.
Родители детей-диабетиков в Башкирии атаковали соцсети Хабирова из-за отписок властей. Мамы детей с диабетом 1 типа пришли в ярость и потребовали как минимум исполнить решения судов, которые они выиграли и не церемонились в ответ на типовые ответы Минздрава на странице главы Башкирии.
Тем временем, глава Башкирии опубликовал у себя в соцсети пост-поздравление экс-министра здравоохранения Максима Забелина с получением негласно называемой высшей медицинской награды в РФ, но не все комментаторы разделили радость чиновников.
Власти Уфы выделили 27 площадок для легальной реализации продукции, выращенной своими руками. Как уточняет пресс-служба мэрии Уфы, всего в городе имеется 634 торговых места.
Первый ливень в Уфе показал новому мэру старые проблемы. Так, дождь принес и разрушительные последствия. Mkset изучил последствия дождя и то, какие проблемы он обнажил для городских властей. В частности, в центре Уфы появились водопады, а на проспекте Октября, разлились бескрайние лужи, которые мотивируют уфимцев держать себя в форме, ведь без хорошей физподготовки преодолеть их вряд ли получится.
Между тем, истерзанную переделками Советскую площадь не могут оставить в покое. Контракты на благоустройство сквера и строительство дорог и тротуаров давно исполнены и закрыты, а площадь вновь перерыта. Мэрия пока не раскрывает данных, за чей счет оплачивается очередной демонтаж.
Кроме того, ситуацией на улице города остался недоволен мэр Стерлитамака. В частности, чиновника возмутило, как в городе убирают улицы. Так, Рустем Газизов пригрозил, что лишит весь блок ЖКХ служебного транспорта.
Тем временем, мэр Уфы Ратмир Мавлиев пересадил на велосипеды глав районов. Об очередной поездке по городу на велосипедах сити-менеджер рассказал в соцсетях 20 апреля. Компанию мэру составили главы Октябрьского и Советского районов Уфы
В Уфу прибыли 17 беженцев. Вынужденные переселенцы приехали в Башкирию не одни - в некоторых семьях люди прибыли с домашними животными, кошкой и собакой. Так, по словам одного из беженцев, они не знают, куда их привезут и где расселят.
Власти Башкирии раскрыли, кто останется работать в республике из-за санкций. Андрей Назаров заявил, что реальный зарубежный бизнес продолжает работать в Башкирии.
С 1 мая в Башкирии начнется приём заявлений на выплаты на детей от 8 до 17 лет. Для получения выплат существует ряд условий: у ребёнка обязательно должно быть российское гражданство, ребёнок должен проживать на территории РФ, семейный доход не должен превышать величину прожиточного минимума, установленного в республике.
Предприниматель из Уфы решил приготовить кыстыбый для Путина в Москве. Владелец заведения «Айбат халляр» Марат Насхутдинов, который рассказал о своем бизнесе в эфире с Владимиром Путиным, сообщил Mkset, что главе государства приготовят кыстыбый «Картатайкина любовь».