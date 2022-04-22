Инвестиции в газоснабжение Иркутской области увеличат до 22 млрд рублей

Также в Санкт-Петербурге состоялась встреча Игоря Кобзева с главой ООО “Газпром межрегионгаз” Сергеем Густовым, на которой обсудили решение о выводе за рамки программы газификацию Братска - все работы в дальнейшем будут проводиться в соответствии с поручением президента России о догазификации регионов. В Братске догазификация будет проводиться по отдельно утвержденному в феврале этого года плану.